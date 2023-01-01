Football Blitz

您是下一個足球閃電戰明星嗎？與朋友比賽，或將遊戲掌握在自己手中，並在這款經典足球遊戲的有趣轉折中嘗試所有不同的瘋狂模式。在你的場上球員和守門員之間切換來征服你的對手。 控制： 玩家1 方向鍵 - 移動 空間 - 踢球/鏟球 M - 開關 玩家2 WASD - 移動 選項卡 - 踢球/鏟球 T-開關

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