4th and Goal 2019 是一款線上美式足球遊戲，由 Tony Corbin 創建。在這款遊戲中，您將扮演足球隊的四分衛，您必須做出達陣得分並轉化為得分。從戰術手冊中選擇不同的動作來佈置精彩的傳球進攻，或者嘗試為自己搶幾米並佈置另一場進攻。從戰術手冊中明智地選擇你的戰術，這樣你就可以解鎖其他球員來嘗試得分，並嘗試使其成為團隊努力！移動- 箭頭鍵傳球/比賽- A/S/D Boost - W 快球-空白鍵選單導覽 - Mouse4th 和 Goal 2019 由 Tony Corbin 建立。它是 4th 和 Goal 系列的一部分，始於 2009 年。從那時起，Tony Corbin 還製作了不同的美式橄欖球遊戲，例如 Linebacker Alley 和 Linebacker Alley 2，這些遊戲也可以在 Poki 上找到！

網站： poki.com

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