Linebacker Alley
poki.com
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Linebacker Alley」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
後衛巷 (Linebacker Alley) 是一款流行的網路美式足球遊戲，由 Tony Corbin 創建。儘管遊戲玩法簡單，但它已經很受歡迎了很長時間。在內線防守中，目標是突破對手的防線並達陣。每次你達陣得分，你就進入了一個新的水平，更多的對手試圖對付你。遊戲從教程開始，讓您熟悉控制和可用的特殊能力。從那時起，您就可以完成盡可能多的達陣！向左移動 - 左箭頭鍵 向右移動 - 右箭頭鍵 向前衝刺 - 向上箭頭鍵 旋轉 - STony Corbin 創建了後衛巷系列。除了《Linebacker Alley》之外，他還創作了《Linebacker Alley 2》，該遊戲也在 Poki 上提供。
網站： poki.com
免責聲明：WebCatalog 與 Linebacker Alley 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。