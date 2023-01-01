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Linebacker Alley

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後衛巷 (Linebacker Alley) 是一款流行的網路美式足球遊戲，由 Tony Corbin 創建。儘管遊戲玩法簡單，但它已經很受歡迎了很長時間。在內線防守中，目標是突破對手的防線並達陣。每次你達陣得分，你就進入了一個新的水平，更多的對手試圖對付你。遊戲從教程開始，讓您熟悉控制和可用的特殊能力。從那時起，您就可以完成盡可能多的達陣！向左移動 - 左箭頭鍵 向右移動 - 右箭頭鍵 向前衝刺 - 向上箭頭鍵 旋轉 - STony Corbin 創建了後衛巷系列。除了《Linebacker Alley》之外，他還創作了《Linebacker Alley 2》，該遊戲也在 Poki 上提供。

網站： poki.com

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