《4th and Goal 2023》是一款美式足球遊戲,您將扮演職業四分衛,帶領您的球隊取得勝利。在深受喜愛的系列的最新作品中,您的戰術手冊中有全新的團隊、策略和團隊設定。作為橄欖球隊的四分衛,您需要做出達陣得分並轉化為得分的決定。從戰術手冊中明智地選擇你的戰術,這樣你就可以解鎖其他球員來嘗試得分,並使其成為團隊努力!打出精彩表現,達陣得分,並選擇由現任和前任高中、大學和職業橄欖球運動員創作的比賽!從戰術手冊中選擇不同的動作來佈置精彩的傳球進攻,或者嘗試為自己搶幾米並佈置另一場進攻。參加一場冠軍賽,參加季後賽,並為第四屆超級碗和目標 2023 年的下一場超級碗做準備!成為你的橄欖球隊的四分衛,指揮達陣得分並轉化為得分。從戰術手冊中選擇不同的動作來設置精彩的傳球進攻,或者嘗試為自己搶幾米並設置另一個進攻。移動- 箭頭鍵傳球/進攻- A/S/DBoost - WSnap 球- 空格鍵菜單導航- 滑鼠4 和目標 2023 由 Glowmonkey 建立。在Poki 上玩他們的其他運動遊戲:Linebacker Alley、Linebacker Alley 2、4th-and-goal-2013、4th-and-goal-2014、4th-and-goal 2018、4th and Goal 2019、4th and Goal 2020 和 Goal 2020 和4th-and-Goal 2021年,第四名,2022年目標! 4th and goal 是足球中的一個短語,表示爭球線和達陣區之間的距離小於 10 碼,這意味著球隊距離達陣只有幾碼。如果一支球隊第四次落後,這意味著他們的目標是達陣。您可以在Poki 上免費玩4th 和Goal 2023。4th 和Goal 2023 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

網站: poki.com

免責聲明:WebCatalog 與 4th and Goal 2023 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係,亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。