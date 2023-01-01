A Small World Cup
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小世界盃是一款有趣的兩人足球遊戲。你的球隊只有一個布娃娃，你必須猛擊球才能進球。小型世界盃是由 Rujo Games 創建的。在這款遊戲中，流行的標題「Mutilate a Doll」與足球相遇，引發了搞笑的情況。選擇參加練習模式，或參加世界盃。選擇難度，選擇一支球隊，然後在錦標賽中一路前進。請務必查看黃金目標模式。在這種模式下，進 1 球就足以獲勝並繼續參加錦標賽階段。但要小心，你的對手也只需要 1 個進球。用你的角色猛擊球並得分進入決賽。你能贏得小世界盃嗎選擇玩家 - 左鍵點擊拖曳玩家 - 遊標小世界盃是由義大利米蘭的創作者 Rujo Games 創建的。
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