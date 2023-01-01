Footballwars.online 是一款由 ERIGATOHISHIMA 製作的動感十足的多人足球 IO 遊戲。戴上橄欖球頭盔和護墊，準備好參加比賽。 Footballwars.online 將美式足球的運動精神和優雅與 IO 遊戲的有趣、混亂的感覺結合在一起。你的目標很簡單，將球傳到達陣區並達陣！比賽結束時得分最多的隊伍獲勝。在 Poki 上免費玩 Footballwars.online，向您展示成為 NFL 球星所需的條件！ 控制： 滑鼠 - 移動 關於創作者： Footballwars.online 由日本 ERIGATOHISHIMA 創建。

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Footballwars Online 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。