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Footballwars.online 是一款由 ERIGATOHISHIMA 製作的動感十足的多人足球 IO 遊戲。戴上橄欖球頭盔和護墊，準備好參加比賽。 Footballwars.online 將美式足球的運動精神和優雅與 IO 遊戲的有趣、混亂的感覺結合在一起。你的目標很簡單，將球傳到達陣區並達陣！比賽結束時得分最多的隊伍獲勝。在 Poki 上免費玩 Footballwars.online，向您展示成為 NFL 球星所需的條件！ 控制： 滑鼠 - 移動 關於創作者： Footballwars.online 由日本 ERIGATOHISHIMA 創建。

網站： poki.com

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