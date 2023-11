Big NEON Tower VS Tiny Square 是一款益智平台遊戲,您將穿越充滿障礙的令人興奮的多層平台。你最好的朋友鳳梨被大廣場偷走了,並被帶到了一座佈滿死亡陷阱的大塔頂。登上這座塔,你會發現帶有感測器的致命砲塔、帶有雷射的致命跳躍、熔岩池等等。確保在每個檢查點停下來,這樣當你遇到精心設置的陷阱之一時,就不會失去很多進度。你能在這個被分成大的單螢幕部分的巨大關卡中找到它嗎?享受 90 年代的美學與寒冷的配樂!移動 - A/D 或左/右箭頭鍵跳躍 - 空格鍵或向上箭頭重新啟動 - YBig NEON Tower VS Tiny Square 由 EO Interactive 創建。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲!您可以在 Poki 上免費玩 Big NEON Tower VS Tiny Square。是的!這是原始遊戲,但只有 Poki!Big NEON Tower VS Tiny Square 上的簡化版本可以在您的電腦和行動裝置(如手機和平板電腦)上玩。

網站: poki.com

