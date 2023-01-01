Big NEON Tower VS Tiny Square
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Big NEON Tower VS Tiny Square 是一款益智平台遊戲，您將穿越充滿障礙的令人興奮的多層平台。你最好的朋友鳳梨被大廣場偷走了，並被帶到了一座佈滿死亡陷阱的大塔頂。登上這座塔，你會發現帶有感測器的致命砲塔、帶有雷射的致命跳躍、熔岩池等等。確保在每個檢查點停下來，這樣當你遇到精心設置的陷阱之一時，就不會失去很多進度。你能在這個被分成大的單螢幕部分的巨大關卡中找到它嗎？享受 90 年代的美學與寒冷的配樂！移動 - A/D 或左/右箭頭鍵跳躍 - 空格鍵或向上箭頭重新啟動 - YBig NEON Tower VS Tiny Square 由 EO Interactive 創建。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！您可以在 Poki 上免費玩 Big NEON Tower VS Tiny Square。是的！這是原始遊戲，但只有 Poki!Big NEON Tower VS Tiny Square 上的簡化版本可以在您的電腦和行動裝置（如手機和平板電腦）上玩。
網站： poki.com
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