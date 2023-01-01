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Tower Crush 是一款由 Impossible Apps 製作的塔防遊戲。建造最多六層的塔樓，為其裝載武器，升級、進化並在精彩的戰鬥中擊敗對手！制定你自己的戰鬥策略，包括八種獨特的職業（戰士、聖騎士、亡靈、獸人、維京人、巫師、火元素、石傀儡）和十種極其強大的武器類型（機關槍、大砲、火焰槍、炸彈發射器、衝擊波、火箭發射器、雷射、特斯拉、冰砲、強大的等離子炮）。戰役模式有超過 280 個關卡，多人遊戲模式有無盡的樂趣，每場比賽都會有不同的體驗。你準備好摧毀對手的塔了嗎？為了榮譽和榮耀！點擊或點擊你的塔樓之一來選擇它，然後點擊或點擊敵人的一層來攻擊。當能量提升圖示出現在你的塔附近時，請注意它們，以使用護盾、治療、雷暴、冰凍等能量提升。Tower Crush 是由 Impossible Apps 創建的。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！

網站： poki.com

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