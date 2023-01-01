Mutazone 是一款動作冒險遊戲，您必須在殭屍、變種人和其他生物向您襲來的浪潮中生存。控制你自己的倖存者，你可以用不同的衣服、髮型、寵物和武器來客製化倖存者。你的槍會自動開火，所以你需要在該區域中走動並攻擊盡可能多的怪物，同時試圖逃脫它們的控制。與其他 Rogue-lite 和角色扮演遊戲類似，當您消滅無數敵人時，您將獲得綠色粘液併升級。一旦你收集了足夠的黏性物質，你就可以解鎖一種隨機的力量，這將改變你玩遊戲的方式。選擇您將獲得的能力提升，因為它會產生後果。制定你的英雄的發展策略，並確保你只選擇最好的能力來幫助你度過夜晚。有治療、增加攻擊力、擴大攻擊半徑等能力，甚至還有尋的飛彈和雷射等令人興奮的武器！確保撿起寶箱來解鎖驚喜獎勵！你能在 Mutazone 的不死族群中生存下來嗎？

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