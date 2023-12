Lands of Blight 是一款動作冒險遊戲,你控制的角色每隔幾秒鐘就會自動攻擊,你需要在連續不斷的怪物浪潮中生存。只需在該區域中走動並攻擊盡可能多的怪物,同時嘗試逃脫它們的控制。與其他 Rogue-lite 和角色扮演遊戲類似,當您消滅無數敵人時,您將獲得經驗並升級。每次升級時,您都會解鎖隨機能力,這將改變您玩遊戲的方式。選擇您將獲得的能力提升,因為它會產生後果。制定你的英雄的發展策略,並確保你只選擇最好的能力來幫助你度過夜晚。有治療、增加攻擊力、擴大攻擊半徑等力量,甚至還有火球術、雷擊等令人興奮的法術。確保擊中寶箱來解鎖驚喜獎勵!你能在《枯萎之地》中生存到黎明嗎?移動 - WASD 或箭頭鍵 ESC - 暫停或取消暫停空白鍵 - 接受選擇《枯萎之地》由 7Spot Games 創建。在Poki 上玩他們的其他益智遊戲:Ninja Mouse、Moving Truck:Bounty、Moving Truck:Construction、Moving Truck、Duo Survival、Duo Survival 2、Duo Vikings、Duo Vikings 2、Duo Vikings 3、ZOOM-BE、ZOOM -BE 2 、ZOOM-BE 3、卡車裝載機、卡車裝載機4 和卡車裝載機5 您可以在Poki 上免費玩《Lands of Blight》。您可以在電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩《 Lands of Blight》。

網站: poki.com

