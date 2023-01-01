Lands of Blight 是一款動作冒險遊戲，你控制的角色每隔幾秒鐘就會自動攻擊，你需要在連續不斷的怪物浪潮中生存。只需在該區域中走動並攻擊盡可能多的怪物，同時嘗試逃脫它們的控制。與其他 Rogue-lite 和角色扮演遊戲類似，當您消滅無數敵人時，您將獲得經驗並升級。每次升級時，您都會解鎖隨機能力，這將改變您玩遊戲的方式。選擇您將獲得的能力提升，因為它會產生後果。制定你的英雄的發展策略，並確保你只選擇最好的能力來幫助你度過夜晚。有治療、增加攻擊力、擴大攻擊半徑等力量，甚至還有火球術、雷擊等令人興奮的法術。確保擊中寶箱來解鎖驚喜獎勵！你能在《枯萎之地》中生存到黎明嗎？移動 - WASD 或箭頭鍵 ESC - 暫停或取消暫停空白鍵 - 接受選擇《枯萎之地》由 7Spot Games 創建。在Poki 上玩他們的其他益智遊戲：Ninja Mouse、Moving Truck：Bounty、Moving Truck：Construction、Moving Truck、Duo Survival、Duo Survival 2、Duo Vikings、Duo Vikings 2、Duo Vikings 3、ZOOM-BE、ZOOM -BE 2 、ZOOM-BE 3、卡車裝載機、卡車裝載機4 和卡車裝載機5 您可以在Poki 上免費玩《Lands of Blight》。您可以在電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩《 Lands of Blight》。

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Lands of Blight 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。