Truck Loader 3 是一款益智遊戲，您需要收集貨物並將其裝載到卡車上。您正在駕駛堆高機來收集遍布整個關卡的所有盒子。收集所有盒子以完成關卡。有時需要按下按鈕、拉桿等等，才能找到收集貨物的正確方法。你能完成 Truck Loader 3 中的每個關卡嗎？向左/右移動 - A/DJump - WP 拾取盒子 - 瞄準並點擊/點擊 Truck Loader 3 由立陶宛視頻遊戲開發商和發行商 7Spot Games 創建。他們在Poki 上還有其他令人上癮的遊戲：Duo Vikings 3、Duo Vikings 2、Duo Vikings、Duo Survival、Duo Survival 2、ZOOM-BE、ZOOM-BE 2 和ZOOM-BE 3。他們還有卡車遊戲，例如： Truck Loader 2和卡車裝載機5。

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