Ninja Mouse 是一款益智平台遊戲，您在其中扮演一隻可愛的老鼠，尋找食物。潛入房屋並透過櫃子、抽屜、壁櫥、沙發、保險箱以及幾乎任何你可以互動的東西來找到起司！這裡有跳躍的謎題、障礙物、陷阱，最重要的是，聰明的貓正等著當場抓住你。避開他們的目光，好好把握時機併計劃好你的行動，趁沒人注意的時候發動攻擊。如果你無法偷偷溜過一隻貓，就跳起來並踩在它的頭上以解除它的武裝。嘗試收集盡可能多的星星，因為收集全部 150 顆星星將解鎖特殊獎勵級別，您會喜歡這個驚喜。不要忘記，如果遇到困難，您可以跳過一個級別。你有能力收集每一顆星星和一塊起司嗎？向左/向右移動 - A/D 或箭頭鍵跳躍 - W 或向上箭頭互動 - ENinja Mouse 由 7Spot Games 創建。在Poki 上玩他們的其他益智遊戲：Moving Truck: Bounty、Moving Truck: Construction、Moving Truck、Duo Survival、Duo Survival 2、Duo Vikings、Duo Vikings 2、Duo Vikings 3、ZOOM-BE、ZOOM-BE 2 、ZOOM- BE 3、卡車裝載機、卡車裝載機 4 和卡車裝載機 5 您可以在 Poki 上免費玩 Ninja Mouse。Ninja Mouse 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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