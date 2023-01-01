Moving Truck: Bounty 是一款益智平台遊戲，您可以在不損壞貨物的情況下將貨物運送到目的地。從 A 點開車到 B 點，同時注意崎嶇不平的道路、落石、坑洞和大型裝置等環境危害，它們可能會提高您的速度，也可能導致您的貨物溢出。確保將錯誤保持在最低限度，這樣就不會減少您的收入。如果你有勇氣，你甚至可以表演特技。您還可以用賺到的錢購買許多很棒的物品，例如新的油漆工作、汽車皮膚、標籤、新車輪，凡是您能想到的！不要忘記使用 Nitro 來最大化您的分數！左/右移動 - A/D 或左右箭頭鍵加速 - W 或向上箭頭Nitro - 空白鍵移動卡車：賞金是由 7Spot Games 創建的。在Poki 上玩他們的其他益智遊戲： Moving Truck: Construction、Moving Truck、Duo Survival、Duo Survival 2、Duo Vikings、Duo Vikings 2、Duo Vikings 3、ZOOM-BE、ZOOM-BE 2、ZOOM-BE 3 、Truck Loader 、卡車裝載機 4 和卡車裝載機 5 您可以在 Poki 上免費玩移動卡車：賞金。移動卡車：賞金可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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