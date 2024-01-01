Moving Truck: Construction 是一款解謎平台遊戲，您可以在不損壞任何東西的情況下及時將客戶的物品搬到他們的新房子。駕駛您的卡車沿著充滿顛簸和障礙的危險路徑行駛。您將面臨一些困難，例如簡單的坑洼，但也會遇到更高級的困難，例如您必須駛過的巨大逆時針車輪。避免損壞您的貨物，否則您將損失收入。你可以用你賺到的錢購買許多很棒的物品，例如新的油漆工作、汽車皮膚、標籤、新車輪，凡是你能想到的！不要忘記使用 Nitro 來最大化您的分數！向左/向右移動 - A/D 或左右箭頭鍵加速 - W 或向上箭頭鍵移動卡車：建築物由 7Spot Games 創建。在Poki 上玩他們的其他益智遊戲：Moving Truck、Duo Survival、Duo Survival 2、Duo Vikings、Duo Vikings 2、Duo Vikings 3、ZOOM-BE、ZOOM-BE 2、ZOOM-BE 3、Truck Loader、Truck Loader 4、和卡車裝載機 5 您可以在 Poki 上免費玩移動卡車：建築。移動卡車：建築可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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