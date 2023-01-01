Daddy Long Legs

覺得走路很容易嗎？準備好在 Poki 線上遊戲《長腿叔叔》中接受挑戰吧！目標很簡單：讓爸爸（或馬）盡可能走得更遠。賺取金幣和禮包來解鎖新服裝，讓時尚優雅地落下。 Poki 上的《長腿叔叔》一定會讓您透過逼真的表情和有趣的遊戲玩法來獲得樂趣。看看你能在《長腿叔叔》線上遊戲中走多遠。控制：太空 - 行走

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