WebCatalog
Daddy Long Legs

Daddy Long Legs

poki.com

遊玩 Web 版

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Daddy Long Legs」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

覺得走路很容易嗎？準備好在 Poki 線上遊戲《長腿叔叔》中接受挑戰吧！目標很簡單：讓爸爸（或馬）盡可能走得更遠。賺取金幣和禮包來解鎖新服裝，讓時尚優雅地落下。 Poki 上的《長腿叔叔》一定會讓您透過逼真的表情和有趣的遊戲玩法來獲得樂趣。看看你能在《長腿叔叔》線上遊戲中走多遠。控制：太空 - 行走

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Daddy Long Legs 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Tap Roller

Tap Roller

poki.com

Toy Car Simulator

Toy Car Simulator

poki.com

Cooking Fast Halloween

Cooking Fast Halloween

poki.com

Sling Drift

Sling Drift

poki.com

Dunkbrush

Dunkbrush

poki.com

Crossy Road

Crossy Road

poki.com

Electric Highway

Electric Highway

poki.com

Udder

Udder

poki.com

Ragdoll Fall

Ragdoll Fall

poki.com

1010 Color Match

1010 Color Match

poki.com

Cooking Fast

Cooking Fast

poki.com

Warscrap.io

Warscrap.io

poki.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策