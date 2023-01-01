Backflipper
poki.com
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Backflipper」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
Backflipper 是一款類似布娃娃的實體遊戲，您將透過後空翻穿越摩天大樓、房屋、樹木等。由《Flip Master》和《Flip Diving》的創作者打造，在 Poki 上玩 MotionVolt 的新遊戲 Backflipper，證明您是鎮上最好的後翻者。面對各種障礙，請確保您的所有翻轉都在正確的時機落地。玩 Backflipper 遊戲並一路賺取金幣，以解鎖企鵝、總統、太空人等角色，每個角色都有自己獨特的功能。在這款運動遊戲中，你可以做出最酷的後空翻。快樂翻轉！滑鼠 - 點擊、按住並移動以翻轉並著陸 - 向左或向右移動滑鼠以在翻轉時移動後腳蹼，以確保它們落在墊子上！ - 賺取金幣並解鎖其他具有特殊能力的腳蹼，以幫助您實現更多的翻轉！ Backflipper 由位於芬蘭赫爾辛基的 MotionVolt Games 開發。他們也是熱門歌曲《Flip Diving》和《Flip Master》的創作者。
網站： poki.com
免責聲明：WebCatalog 與 Backflipper 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。