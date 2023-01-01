Backflipper 是一款類似布娃娃的實體遊戲，您將透過後空翻穿越摩天大樓、房屋、樹木等。由《Flip Master》和《Flip Diving》的創作者打造，在 Poki 上玩 MotionVolt 的新遊戲 Backflipper，證明您是鎮上最好的後翻者。面對各種障礙，請確保您的所有翻轉都在正確的時機落地。玩 Backflipper 遊戲並一路賺取金幣，以解鎖企鵝、總統、太空人等角色，每個角色都有自己獨特的功能。在這款運動遊戲中，你可以做出最酷的後空翻。快樂翻轉！滑鼠 - 點擊、按住並移動以翻轉並著陸 - 向左或向右移動滑鼠以在翻轉時移動後腳蹼，以確保它們落在墊子上！ - 賺取金幣並解鎖其他具有特殊能力的腳蹼，以幫助您實現更多的翻轉！ Backflipper 由位於芬蘭赫爾辛基的 MotionVolt Games 開發。他們也是熱門歌曲《Flip Diving》和《Flip Master》的創作者。

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