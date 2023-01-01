Parkour Jump
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Parkour Jump 是一款終極跑酷遊戲，由熱門遊戲《Short Life!》的創作者 Gametornado 開發。在《跑酷跳躍》中，你將從一個關卡跳到另一個關卡，表演越來越難的跳躍、翻轉和特技，同時躲避周圍的血腥障礙。在瀏覽器中免費玩 Poki 上的跑酷跳躍遊戲，體驗翻轉的美好時光！跑酷遊戲迷將在完成每個關卡的目標時度過一段愉快的時光，這可以為您賺取金錢用於升級、技能等。解鎖新的跑酷跳躍角色和自訂設置，展示您獨特的翻轉遊戲技巧！
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