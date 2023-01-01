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Puppet Master 是一款終極點擊破壞遊戲，由 FreezeNova 開發。非常適合緩解壓力或那些只想扔東西的日子，Puppet Master 可以讓您使用各種武器在玩具木偶上發洩沮喪。想丟刀、開機關槍還是發射火箭？ Poki 上的 Puppet Master 一切皆有可能！造成更多傷害時解鎖更多武器，並在這款動感十足的布偶遊戲中證明誰是終極木偶大師！ 控制： 滑鼠 - 點擊以射擊/投擲武器 關於創作者： Puppet Master 由 FreezeNova 創建。他們也是《蒙面部隊》、《蒙面射手》等遊戲的創作者。

網站： poki.com

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