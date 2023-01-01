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Pop It Master

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Pop It Master 是一款輕鬆的線上益智遊戲。遊戲以著名的 Pop It 坐立不安玩具為基礎。在這個遊戲中，您的目標是按下彈出按鈕，將其彈出並解鎖一個彩色玩具。注意戳破每一個泡泡，不要留下任何東西！如果集齊了全部 80 個煩躁玩具，您就可以解鎖秘密模式。您準備好享受令人滿意的數位流行體驗了嗎？來吧，享受 Pop It Master 提供的逼真的平靜聲音和感覺！Pop - 點擊或滑鼠左鍵點擊 Pop It Master 由 Rad Brothers 創建。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！

網站： poki.com

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