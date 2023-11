Pop It Master 是一款輕鬆的線上益智遊戲。遊戲以著名的 Pop It 坐立不安玩具為基礎。在這個遊戲中,您的目標是按下彈出按鈕,將其彈出並解鎖一個彩色玩具。注意戳破每一個泡泡,不要留下任何東西!如果集齊了全部 80 個煩躁玩具,您就可以解鎖秘密模式。您準備好享受令人滿意的數位流行體驗了嗎?來吧,享受 Pop It Master 提供的逼真的平靜聲音和感覺!Pop - 點擊或滑鼠左鍵點擊 Pop It Master 由 Rad Brothers 創建。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲!

網站: poki.com

免責聲明:WebCatalog 與 Pop It Master 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係,亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。