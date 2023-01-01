Logic Master 1 是一款思考遊戲，您將遇到各種棘手的謎題和謎語，這些謎題將考驗您的大腦並迫使您跳出框框進行思考。美麗的手繪圖形和有趣的音樂背後等待著許多棘手的問題！這些不是您每天都會看到的問題類型，因此在回答之前請仔細考慮！即使您覺得自己知道答案，您也應該再次閱讀問題，因為遊戲可能需要您從另一個角度思考。它們都是為了鍛鍊你的記憶力、注意力和以非常規方式思考的能力而設計的！它甚至可以幫助您提高記憶力、視覺處理能力以及火車形狀和顏色的協調性！遊戲還將評估您回答這些問題的速度和效率，以便您可以確定遊戲如何評價您的注意力分數。不要忘記，如果您卡在某個關卡中，您隨時可以獲得提示！你不需要有高智商或像愛因斯坦一樣的天才才能在這個遊戲中表現出色，但即使你是天才，我們也鼓勵你玩它！點擊或點擊螢幕上的答案來選擇它。邏輯大師1由Unico Studio 建立。他們是《Brain Test: Tricky Puzzles》、《Brain Test 2: Tricky Stories》、《Brain Test 3: Tricky Quests》、《Who Is?》、《Word City Crossed》、《Word City Uncrossed》、《4 Pics 1 Word》和《Word MonstersYou》等傳奇益智遊戲的開發者可以在 Poki 上免費玩 Logic Master 1。Logic Master 1 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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