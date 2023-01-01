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Emoji Sort Master

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Emoji Sort Master 是一款排序益智遊戲，您的目標是將表情符號混合在一起進行排序。將表情符號移到右側的管中，直到每個管中只剩下一種類型的表情符號。邏輯思考並找到自己的方式來對有趣的表情符號進行排序。如果您遇到困難或犯了錯誤，您隨時可以得到提示或撤銷您的上一個動作！與您的朋友分享表情符號排序大師，看看誰能最快完成遊戲！點擊管子或表情符號以選擇它，然後點擊管子以放置選定的表情符號。選擇/移動表情符號- 點擊或左鍵點選表情符號排序Master由VNStart Studio建立。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！您可以在 Poki 上免費玩 Emoji Sort Master。Emoji Sort Master 可以在您的電腦和行動裝置（例如手機和平板電腦）上玩。

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