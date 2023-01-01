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Fun Water Sorting

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Fun Water Sorting 是一款益智遊戲，您的目標是透過正確混合液體來按顏色對液體進行分類。首先將液體移入正確的管中，直到每個管中只有一種顏色。邏輯思考並找到自己的方法來對彩色水進行分類。如果您遇到困難或犯了錯誤，您隨時可以得到提示或撤銷您的上一個動作！與您的朋友分享有趣的水分類，看看誰能最快完成遊戲！單擊一個氣泡將其選中，然後單擊一個管子以掉落所選的球。選擇/移動氣泡- 點擊或單擊滑鼠左鍵創造有趣的水分類由 VNStart 工作室製作。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！您可以在 Poki 上免費玩 Fun Water Sorting。Fun Water Sorting 可以在您的電腦和行動裝置（例如手機和平板電腦）上玩。

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