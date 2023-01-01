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Tingly Bubble Shooter

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成為泡泡射擊冠軍！你的任務是創造並爆破成組的匹配棋子。在 Tingly Bubble Shooter 中，您可以交換彈藥來發射不同的顏色。如果你花太長時間或犯太多錯誤，天就會塌下來壓在你身上！

網站： poki.com

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