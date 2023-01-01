Bubble Charms Xmas
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戳破假期的泡沫！在這款歡樂的街機遊戲中，您將幫助聖誕老人的精靈清理白雪皚皚的天空。瞄準一組匹配的棋子，然後彈出該組即可得分。有黃色的鈴兒響叮噹、綠色的聖誕樹和紫色的拐杖糖。您可以使用彩色炸彈來改變整個團隊。在 Bubble Charms Xmas 中，每 500 點您就會升級。發射火球來摧毀路徑上的每個氣泡。為了消除石頭阻擋者，你必須移除周圍所有的碎片！
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