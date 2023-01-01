Bubble Trouble 3
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Bubble Trouble 3 是一款街機泡泡射擊遊戲，也稱為 Bubble Struggle。你的目標是用你值得信賴的魚叉炸毀螢幕上的所有球。站在氣泡下方，用魚叉向上射擊，觀察氣泡的繁殖。現在，彈出新出現的氣泡，這些氣泡將再次繁殖，直到它們小到足以被完全摧毀。注意不惜一切代價躲避氣泡，因為如果氣泡碰到你，你就會輸掉這一輪。第三部有2人模式，所以你現在可以和你的朋友一起享受這種體驗。這款經典的 Flash 遊戲肯定會讓人懷舊。Bubble Trouble 3 由克羅埃西亞的遊戲開發者 Kresimir Cvitanovic 開發。在 Poki 上玩他們的其他傳奇遊戲：Bubble Trouble、Bubble Trouble 2您可以在 Poki 上免費玩 Bubble Trouble 3.Bubble Trouble 3 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。
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