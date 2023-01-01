Gun Master 2 是 Craneballs Studio 推出的一款令人驚嘆的動作豐富的射擊場模擬器。您是否想知道槍有哪些部件？您可以升級哪些部件來以不同的方式改進您的槍支？發現、定制和升級您最喜歡的槍支！然後在射擊場練習多個移動目標的射擊。賺更多的錢來累積你的槍支收藏，並為你遇到的任何事情做好準備。從手槍到突擊步槍，再到機槍等等，您可以在《槍械大師2》中添加完全自訂和裝飾您的槍支收藏。建立終極武器庫，證明您是槍械大師。控制：滑鼠- 瞄準並單擊即可射擊關於創建者：《Gun Master 2》由位於捷克共和國的 Craneballs Studio 製作。他們也是《Bomb Hunters》、《Overkill 3》、《Fling Fighters》等遊戲的創作者！

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