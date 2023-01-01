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Day of Meat: Radiation

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Day of Meat: Radiation 是一款閒置塔防遊戲，講述在末日後的荒原中生存的故事。地球被世界末日事件摧毀後，放射性怪物開始肆虐。你有責任保護自己和你的基地免受一波又一波可怕怪物的攻擊。你的基地會自動射擊每個敵人，但你的工作是有效地研究和升級基地，而不被部落淹沒。發現並升級新的武器、設施、彈幕、生命再生、令人驚訝的獨特力量等等！請注意，您在實驗室中申請的升級將是永久性的。因此，在即時研究和實驗室升級之間保持良好的平衡，並確保在必要時加快遊戲速度。不要忘記與您的朋友分享，看看誰能活得更久！點擊或點擊螢幕底部的升級。如果按鈕是綠色的，則您有足夠的資金來研究它。如果是紅色，則需要多存一些。Day of Meat 是由 Lampogolovii 創建的。在 Poki 上玩他們的另一款閒置射擊遊戲：Day of Meat！您可以在 Poki 上免費玩 Day of Meat：輻射。Day of Meat：輻射 可以在計算機以及手機和平板電腦等移動設備上玩。

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