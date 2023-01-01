Arcane Archer

奧術弓箭手是一款奇幻冒險遊戲，您猜對了，您將扮演一名弓箭手！拿起你的弓箭，在成群的怪物中殺出一條血路，避開危險的障礙物。在每個關卡的最後，都有一個神奇的升級等著你。這些可以給你更多的生命值、浮動護盾、冰箭等等！遊戲旨在讓您每次玩遊戲時都能創造出前所未見的新關卡，因此總會有新的挑戰在等著您。你能穿越奧術弓箭手的危險世界嗎？

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