Senya and Oscar 2
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《Senya & Oscar 2》是由 Dennatolich 製作的放置類冒險遊戲。幫助勇敢的騎士和可愛的魔法貓消滅他們在充滿危險和魔法生物的王國中遇到的所有怪物。保存戰利品和寶藏，然後用它們來增強你的英雄。你可以解鎖新的物品、技能，甚至新的軍械庫！來吧，向大家展示你們是這個王國中最強大的二人組！使用技能 - 點擊或點擊螢幕上顯示的技能圖示 Senya 和 Oscar 2 由 Dennatolich 創建。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！
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