Smashy Duo 是一款快節奏的街機遊戲，您可以控制兩個英雄進行戰鬥，在被擊倒之前盡可能多地擊中怪物和殭屍。展示你的網球技巧並擊敗盡可能多的殭屍。在 Poki 上玩 Smashy Duo 並解鎖能量道具和英雄，讓您的遊戲更加精彩。 Smashy Duo 遊戲甚至還包括全球排行榜，讓您可以看到自己的粉碎技能如何疊加！在瀏覽器中免費玩 Smashy Duo，享受消滅盡可能多的未來怪物的樂趣！ 控制： 空間 - 開始 左箭頭鍵 - 向左擊 右箭頭鍵 - 向右擊 關於創作者： Smashy Duo 由馬來西亞的 Big Frost Games 創建。他們也是Circroid 的創造者。

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