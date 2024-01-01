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Papercraft Wars

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Papercraft Wars 是一款街機遊戲，你必須彎曲和調整你的射擊角度，在敵人擊敗你之前擊敗他們！在這個充滿紙板和紙張的世界中測試您的瞄準技巧。跳進去，與你的朋友進行一對一的挑戰，或者單獨玩，看看你能在無盡模式中走多遠！這些目標不知道是什麼擊中了他們，點擊並按住 A 鍵/滑鼠左鍵進行射擊。對於 2 人模式，紅色玩家必須按 L 鍵！Papercraft Wars 是由 AVIX Games 創建的。其他看 Poki 上的遊戲： , , , , , , , , , 和

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