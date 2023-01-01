Tank Trouble 是一款線上坦克遊戲，您在迷宮中行駛並向敵人發射飛彈。 《坦克麻煩》讓您在迷宮般的戰場上對抗聰明的陸軍將軍。在單人模式中，你將面對戰爭大師萊卡。您還可以在多人遊戲中挑戰一兩個朋友。特殊物品似乎可以讓您比敵人更具優勢，例如火箭、分散炸彈或雙加農炮。始終確保導彈不會從牆上反彈，從而殺死您自己的坦克。在單人模式下，您可以使用箭頭鍵控制您的坦克。你用空間來拍攝。穿過迷宮尋找敵人，並在他們將大砲瞄準你之前從保存點射擊。在多人遊戲模式中，玩家 1 使用「WASD」鍵進行駕駛，使用「Q」鍵進行射擊。玩家 2 使用方向鍵和空白鍵。玩家 3 可以用滑鼠玩。Tank Trouble 由丹麥公司 Mads Purup 創建。在 Poki 上免費在線玩 Tank Trouble。 Poki 是最大的線上遊樂場。每個月都有超過 3000 萬玩家在 Poki 上線上玩遊戲。想發現更多精彩遊戲嗎？查看 Poki 主頁上的最新遊戲，或在我們的熱門遊戲頁面上開始您的探索。如果您喜歡玩 Tank Trouble，您也會喜歡 Clash Of Armor 或任何其他坦克遊戲。

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