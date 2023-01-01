Iron Snout是一款由SnoutUp製作的線上格鬥遊戲，你扮演一頭豬，必須與狼戰鬥。拳打腳踢，翻轉，在狼群和其他壞人的浪潮中殺出一條血路。使用箭頭鍵躲避斧頭和其他投擲的彈頭。玩鐵鼻子，讓那些狼不要惹豬。您和朋友可以在 2 人 Wolfieball 模式中免費玩 Iron Snout，也可以在經典和突然死亡模式中單獨對抗狼。今年 Iron Snout 推出了聖誕更新，配備了精美的聖誕老人鼻子。您還可以透過完成成就來贏得獎品。使用方向鍵跳躍和擊打狼。觀察彈頭和敵人產生的順序；您可以在主標題畫面上查看 Iron Snout 中的統計資料； Iron Snout 提供兩個世界：城市和森林，它們改變敵人和彈體類型。Iron Snout 由立陶宛的 SnoutUp Games 創建。您可能透過豬主題射擊遊戲 Cave Blast、格鬥遊戲《Bacon May Die》（同樣以豬為主題）、劍戰豬戰者豬砍手和忍者跳躍遊戲 Ninja Shurican 中了解過 SnoutUp Games。

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