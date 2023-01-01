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Kickflip Santa

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Kickflip Santa 是一款橫向捲軸遊戲，您可以在其中扮演滑板的聖誕老人，一邊施展各種技巧，​​一邊給孩子們禮物！您必須在每個級別中交付特定數量的禮物，您的分數取決於交付的禮物數量和完成特技的總得分！擊倒精靈，踢一棵聖誕樹，然後一路下山，成為終極聖誕老人！查看所有不同的皮膚和滑板，將聖誕老人定製成您想要的樣子！你能滑冰來拯救聖誕節嗎？ 加速 - 按住右箭頭鍵 跳躍 - 向上箭頭鍵 研磨 - 向下箭頭鍵 煞車 - 左箭頭鍵 丟禮物 - 空白鍵 Nollie - 向上箭頭 + D 腳跟翻轉 - 向上箭頭 + S Pop Shuvit - 向上箭頭 + A Kickflip - 向上箭頭 + W 在行動裝置上，除了技巧是隨機的之外，還有可以按的按鈕！ Kickflip 聖誕老人是由 BUN GUN 創建的。在 Poki 上查看他們的其他精彩遊戲：Hoppenhelm、Dodge Blast 和 Wild Bullets！您可以在 Poki 上免費玩 Kickflip Santa。Kickflip Santa 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

網站： poki.com

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