在 Westoon 扮演狂野西部時代的槍手！有你值得信賴的六射手在你身邊，你將擊倒你的對手，並向所有人展示誰才是真正擁有狂野西部的人。在死亡競賽中，槍殺所有來奪取你生命的人，證明自己是終極無名之人。如果你喜歡與幫派結盟，《團隊死亡競賽》可以讓你加入兩個陣營之一：立法治安官一次清理狂野西部的一名罪犯，或者是不聽話的歹徒。控制 W/A/S/D - 運行 Shift - 衝刺空格鍵 - 跳躍 LMB - 射擊 R - 重新加載

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