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Gangster Contract Mafia Wars

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在這款快節奏、激烈動作的第一人稱射擊遊戲中，您將扮演一名黑手黨殺手，與其他黑手黨殺手爭奪權力，同時使用一系列武器消滅目標。您在每個任務開始時都會收到目標簡報，其中包含您在一個巨大而混亂的城市中殺死的人的下落。除了消滅你的目標之外，你還必須不斷警惕來自敵對黑手黨團伙的殘酷敵人。透過完美地完成任務，獲得最高的擊殺數，證明自己是終極黑幫，並成為城市中最好的職業殺手。在黑幫合約黑手黨戰中揚名立萬！

網站： poki.com

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