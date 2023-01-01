Dinogen Online 是一款快節奏 2D 多人自上而下射擊遊戲，擁有大量武器、遊戲模式和地圖。在基於目標的遊戲模式中扮演人類或恐龍。透過在遊戲中賺取 XP 來解鎖新武器、恐龍、裝備、物品等。基於目標的遊戲：在基於目標的遊戲模式中扮演人類或恐龍，例如團隊死亡競賽、奪旗或毀滅。無盡的生存：選擇多種生存模式之一，與民兵、恐龍、直升機等一波又一波的敵人交戰。場景編輯器：使用隨附的場景編輯器建立您自己的地圖和任務。此編輯器是一個功能強大的工具，可讓您使用整合觸發系統對現有地圖進行簡單變更或複雜的全新任務。使用編輯器創建的所有場景都可以立即在多人遊戲中訪問，讓您可以與朋友在線玩您的創作。

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