Battle Dudes

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Battledudes.io 是一款真正的多人 2D 射擊遊戲，具有完全可破壞的地圖，您可以在其中與其他團隊和玩家戰鬥以獲得勝利！遊戲擁有多張不同的地圖和多種遊戲模式供你選擇，有多種地圖和遊戲模式組合。為了幫助您對抗軍火庫中的敵人，您擁有超過 20 種不同的武器，您可以透過玩遊戲並獲得 XP 點來解鎖它們。

網站： battledudes.io

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