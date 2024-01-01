Stick Veterans 是一款線上動作射擊遊戲，您可以扮演火柴人玩快節奏的死亡比賽。在由令人驚嘆的遊戲社群製作的大量 3D 和 2D 地圖中，透過混亂的戰鬥體驗射擊和毆打真實玩家的即時動作。探索令人興奮的遊戲模式，例如混戰、團隊死亡競賽和奪旗。玩 2D 或 3D、創建自己的地圖、探索可自訂的遊戲規則、與機器人練習，並發現這款令人興奮的 3D 射擊遊戲的許多其他驚喜！您是否有足夠的經驗成為最後的堅持老兵？移動- WASD 或箭頭鍵射擊- 滑鼠左鍵單擊更改武器- 數字鍵或滑鼠滾輪更改POV - 滑鼠右鍵單擊重生- 滑鼠左鍵或空白鍵投擲手榴彈- F 暫停- ESCS 記分板- TABStick 老兵是由 Junkbytes 創建。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Stick Veterans 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。