Stick Veterans

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Stick Veterans 是一款線上動作射擊遊戲，您可以扮演火柴人玩快節奏的死亡比賽。在由令人驚嘆的遊戲社群製作的大量 3D 和 2D 地圖中，透過混亂的戰鬥體驗射擊和毆打真實玩家的即時動作。探索令人興奮的遊戲模式，例如混戰、團隊死亡競賽和奪旗。玩 2D 或 3D、創建自己的地圖、探索可自訂的遊戲規則、與機器人練習，並發現這款令人興奮的 3D 射擊遊戲的許多其他驚喜！您是否有足夠的經驗成為最後的堅持老兵？移動- WASD 或箭頭鍵射擊- 滑鼠左鍵單擊更改武器- 數字鍵或滑鼠滾輪更改POV - 滑鼠右鍵單擊重生- 滑鼠左鍵或空白鍵投擲手榴彈- F 暫停- ESCS 記分板- TABStick 老兵是由 Junkbytes 創建。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！

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