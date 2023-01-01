Raft Wars
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Raft Wars 是一款有趣的關卡射擊遊戲，由 Martijn Kunst 製作，您和您的兄弟 Simon 需要從各種敵人手中保衛您的寶藏！最初只配備木筏和一些網球，您需要專注於您的目標和力量，以擊敗維京人、海盜、幫派等！擊中你的對手，將他們從木筏上擊落，或消耗他們的生命值，直到他們掉進去！透過進行戰略射擊來賺取金幣，以解鎖手榴彈、火箭和木筏升級。最初是用Flash 構建的，現在您可以在桌面或移動設備上以HTML5 形式享受木筏戰爭。滑鼠- 點擊並繪圖進行射擊是的，木筏戰爭多人遊戲Raft Wars 是採用多人遊戲模式創建的，您可以在其中與線上玩家對戰。Raft Wars 由荷蘭的 Martijn Kunst 和 TinyDobbins 創建。他們也是《Raft Wars 2》和《Raft Wars Multiplayer》的創作者。
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