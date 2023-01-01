被詛咒的寶藏帶著新的關卡包回來了！ Cursed Treasure Level Pack 是一款塔防遊戲，您扮演邪惡的霸主。在多達 15 個新關卡中，使用令人敬畏的可升級塔、新技能和毀滅性咒語，保護您的寶石免受英雄浪潮的侵害！重玩關卡以獲得“輝煌”分數，並解鎖許多新技能！在塔防遊戲中，一波又一波的敵人來攻擊你的城堡。你必須建造具有特殊能力的塔來保衛你的城堡和你的寶藏。使用滑鼠選擇要建造的塔以及要放置它們的位置。詛咒寶藏關卡包由 Iriysoft 創建，是詛咒寶藏系列的新版本。

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