Raft Wars 2
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Raft Wars 2 是一款由 Martijn Kunst 製作的動作射擊遊戲，是熱門遊戲 Raft Wars 的續作。西蒙和他的兄弟結束了應得的假期，回來後卻發現他們埋藏寶藏的地方上方有一個水上公園。現在他們的任務是讓水上樂園停業，這樣他們就可以拿回他們的黃金！毀掉滑水道、泳池、救生員、保全等等，奪回你的寶藏！透過戰略射擊賺取金幣，以解鎖手榴彈、火箭和木筏升級。Raft Wars 2 最初使用Flash 構建，現已轉換為HTML5，因此您現在可以在任何桌面或移動設備上玩遊戲。滑鼠- 點擊並繪製出Raft Wars 2 是由荷蘭的 Martijn Kunst 和 TinyDobbins 創作的。他們也是Raft Wars 和Raft Wars Multiplayer 的創作者。
網站： poki.com
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