Super Shopper

嘿，超級購物者！駕駛購物車穿過雜貨店，收集購物清單上的產品。在過道之間穿行並避開促銷攤位，以便及時吃完您的雜貨。完成所有關卡或嘗試在這款快節奏雜貨遊戲的無盡模式中裝滿您的購物車！ 控制： W/A/S/D - 轉向 換檔 - 煞車 空白鍵-跳躍

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