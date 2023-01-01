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Boxing Physics 2

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這是熱門遊戲拳擊物理的續集！像真正的邁克泰森一樣兇猛地擊倒你的對手，但一定要為你的防守節省一些能量！透過擊敗盡可能多的對手來賺取金錢和新角色。除了常規的格鬥模式外，你還可以在跆拳道模式、瘋狂模式和足球模式等其他模式中展示你的拳擊技巧。享受！ 控制： W-沖頭 專業提示：出拳時嘗試身體前傾，以產生巨大的衝擊力！

網站： poki.com

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