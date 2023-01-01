Crazy Jump.io 是一款有趣的線上多人格鬥遊戲！線上且簡單的iogame！進入競技場，在酷炫的戰鬥中面對其他瘋狂的跳躍者。移動、跳躍、粉碎，然後轟炸你的對手 這是一款易於玩的遊戲 小人物出生在一座島上。你必須把其他小人撞到海裡才能獲勝。

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