12 MiniBattles 是一款多人派對戰鬥遊戲，您可以在本地比賽中與好友對戰。你準備好一決勝負了嗎？與朋友一起，看看誰在這款有趣的多人遊戲中脫穎而出，共有 12 個單獨的迷你遊戲供您征服。您將隨機參加一場戰鬥，看看誰能保持警惕，成為所有 12 個迷你戰鬥的最終冠軍！12 個迷你戰鬥是由 Shared Dreams Studio 創建的。在 Poki 上玩他們的其他遊戲：MiniBattles

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