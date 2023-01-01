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MiniBattles 是一款多人遊戲，您和您的朋友可以在最多 30 個迷你遊戲中相互挑戰。玩 MiniBattles 永遠不會感到無聊，因為每個遊戲都是不同的，並提供獨特的遊戲玩法。有體育、飛行、拳擊、射擊、戰鬥遊戲等等！最棒的是：您只需一個按鈕即可玩所有這些遊戲。繼續與您的朋友一起玩迷你戰鬥，告訴他們誰是勝利者！點擊螢幕四角的相應按鈕或使用分配給您的鍵盤按鈕。動作（玩家 1）- C 動作（玩家 2）- N 動作（玩家3 ）- Q 動作（玩家4）- P 動作（玩家5）- 左箭頭鍵動作（玩家6）- 右箭頭鍵MiniBattles 由Shared Dreams Studio 創建。在 Poki 上查看他們的其他遊戲 12 MiniBattles 和 MiniMissions！

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 MiniBattles 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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