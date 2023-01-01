Totems of Tag 是一款運動遊戲，您可以獨自或與朋友一起玩即時躲避球。規則很簡單：向別人丟球會奪走他們的生命。當你沒有生命時，你就會死亡並退出遊戲。所以獲勝者是最後站立的玩家。您和您的對手都將從遊戲提供的各種競技場之一開始。您可以配置不同的遊戲模式和地圖，因此每個遊戲都感覺新鮮且不同。還有各種各樣的能力提升，迫使你快速思考，獨特的球類型讓遊戲變得多樣化。這將使您能夠制定策略並提出自己的遊戲風格。例如，您可以跳過多個增強功能，直到找到最有用的功能。與朋友一起玩時，標記圖騰會更有趣！按住指定的操作鍵控制投擲力量，並透過旋轉安排曲線。移動 - 箭頭鍵（玩家 1）、WASD（玩家 2）、UHJK（玩家 3） ）、 FCVB（玩家4）射擊- 空間（玩家1）、R（玩家2）、O（玩家3）、Z（玩家4）Tag 圖騰由Pandaqi 創作。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！您可以在 Poki 上免費玩 Totems of Tag。Totems of Tag 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

網站： poki.com

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