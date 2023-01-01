Hockey Stars
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Hockey Stars 是一款 1v1 曲棍球遊戲，您必須作為您最喜歡的國家進行決鬥才能擊敗對手！遊戲的目標非常簡單，在他們進球之前先進球！跳躍以獲得額外的力量並向敵人的目標衝鋒！想挑戰你的朋友來玩遊戲嗎？有本地多人遊戲，因此您可以與您的朋友一起玩！你能成為曲棍球冠軍嗎？
網站： poki.com
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