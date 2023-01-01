Toasterball

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您有能力成為烤麵包機冠軍嗎？拉上一位朋友，在這款古怪的遊戲中一決高下。按住烤麵包機上的按鈕，讓它飛得更高。盡一切努力跳來跳去，確保球進入對手的球門！ 控制： AD - 玩家 1 左/右箭頭 - 玩家 2

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